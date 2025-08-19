Escuelas del municipio de Rojas distribuyeron tomates Marolio con gusanos y ANMAT lanzó alerta a todo el país
Familias descubrieron microgusanos en tomates triturados enviados a escuelas y la ANMAT advirtió a la población y emitió un alerta nacional. La medida busca proteger la salud mientras se investiga el lote.
Este lunes por la mañana, varias familias en el municipio bonaerense de Rojas abrieron los envases de tomate triturado marca Marolio que habían recibido a través de la distribución escolar y se encontraron con algo inesperado: lo que a simple vista parecían gusanos. La sorpresa se transformó en alarma cuando las autoridades locales fueron notificadas.
La ANMAT intervino de inmediato y explicó que, bajo microscopio, los organismos hallados podrían corresponder a microstomum sp, una especie que no debe estar presente en alimentos.
El producto afectado es:
- Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, peso neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (vencimiento abril 2027), elaborado por Marolio SA en Mendoza, con RNE N° 13010369.
El hallazgo llevó al Instituto Nacional de Alimentos a notificar a las autoridades sanitarias de Mendoza, donde se elabora el producto, y a la provincia de Buenos Aires (DIPA), para coordinar la investigación y las acciones preventivas a nivel nacional.
La ANMAT recomendó que la población no consuma el lote afectado y que los comercios detengan su comercialización, contactando a sus proveedores. La medida es preventiva, hasta que se confirme el alcance del hallazgo y se garantice la seguridad alimentaria.
