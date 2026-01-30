Un automovilista denunció en redes sociales la manera en que se realizan los controles de velocidad en rutas bonaerenses que conectan con la Costa Atlántica, y apuntó directamente contra el sistema de fotomultas. “Eso no es prevención. Eso es corrupción”, afirmó en un video que se volvió viral.

La queja fue publicada en Instagram por el usuario @hectormoreni, quien mostró el accionar de una unidad de Fiscalización de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, apostada sobre la Ruta Provincial 2, una de las principales vías de acceso a los destinos turísticos bonaerenses.

El video fue grabado en el kilómetro 226 de la Autovía 2, donde se observa a un agente tomando fotomultas desde la banquina. El conductor frenó metros antes del lugar para registrar la escena y exponer lo que consideró una práctica irregular.

“Parece que hay que recaudar como sea”, escribió el usuario en el descargo que acompaña la filmación. En ese sentido, explicó que en una recta de la ruta hay un cartel que fija la velocidad máxima en 60 km/h y que, a pocos metros, se encuentra el control. “A escasos 60 metros están tomándote la velocidad y haciendo las multas”, cuestionó.

En su relato, también sostuvo que la señalización estaría parcialmente tapada: “Por supuesto que el cartel verde los tapa cuando uno va circulando”, afirmó, y cerró con ironía: “¿Hermoso, verdad?”.

El automovilista fue más allá y planteó una serie de preguntas que resumieron su enojo: “¿Quién los manda?”, “¿Para quién tienen que recaudar?”. Y concluyó con la frase que dio título a su denuncia: “Eso no es prevención. Eso es corrupción”.