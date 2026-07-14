España venció 2-0 a Francia, con goles de Mikel Oyarzabal (penal) y Pedro Porro, en la primera semifinal del Mundial 2026 que se jugó en el estadio de Dallas, y se convirtió en finalista.

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España marcó el ritmo del partido a partir del dominio de la pelota ante una desconocida Francia cuyas figuras, entre ellas el goleador Kylian Mbappé, no estuvieron al nivel para esta semifinal.

El seleccionado de Luis de la Fuente generó las chances más peligrosas del encuentro. El primero de los goles, llegó luego que Digne derribase a Lamine Yamal dentro del área. El árbitro Iván Barton sancionó penal, el cual fue convertido por Mikel Oyarzabal.

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Francia mostró muchas dificultades para reaccionar tras el gol y deja varios espacios en defensa. En el segundo tiempo, la dinámica fue similar.

Durante el complemento, La Roja con una jugada espectacular de Pedro Porro puso el 2-0 a los 12' para liquidar la serie frente a un Francia muy diferente y debajo de su mejor versión en esta Copa del Mundo, que ahora jugará por el Tercer puesto en Miami el próximo sábado.

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¡¡OYARZABAL SACÓ UN TREMENDO ZURDAZO Y MARCÓ EL 1-0 DE ESPAÑA ANTE FRANCIA EN LA SEMIFINAL!!



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¡¡PARA ACERCARSE MÁS A LA FINAL!! PEDRO PORRO ARMÓ UNA PARED CON DANI OLMO Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 2-0 DE ESPAÑA VS. FRANCIA.



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