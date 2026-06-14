La localidad de Espartillar, en el partido bonaerense de Saavedra, es sede este fin de semana de una nueva edición de la Fiesta de la Trufa Negra, un evento que busca acercar al público al universo de uno de los productos más exclusivos de la gastronomía mundial.

Ads

En diálogo con Radio Provincia, la guía turística Natalí Gette destacó que la producción de trufa negra transformó a este pequeño pueblo del sudoeste bonaerense en un polo de referencia a nivel nacional.

“Trufar nació con la intención de acercar al público al fascinante mundo de la trufa negra, que es un producto muy valorado en la gastronomía. No tanto en nuestro país, pero de a poco se va haciendo cada vez más conocido”, explicó.

Ads

La producción local tiene su origen en árboles de robles inoculados con el mismo hongo que se cultiva en algunas de las zonas más reconocidas de España. “Se inocularon 50 hectáreas y hoy podemos ver estos beneficios. La trufa es un hongo que crece en las raíces de las plantas, especialmente robles y encinas, y tarda muchos años en desarrollarse”, detalló.

Gette explicó que la producción requiere condiciones muy específicas de suelo, clima y niveles de pH. Además, señaló que una de las características más apreciadas de la trufa es su aroma intenso. “Con muy poquito cambia el plato, porque es fuerte. Su aroma suele asociarse a la humedad de la tierra, al repollo o a la levadura”, describió.

Ads

Puede interesarte

El valor del producto también refleja su exclusividad. Según indicó, el año pasado el kilo de trufa negra alcanzó los 2.000 dólares. La cosecha se realiza con la ayuda de perros especialmente entrenados para detectar el hongo bajo tierra, aunque en otras partes del mundo también se utilizan cerdos.

Actualmente, el emprendimiento Trufar reúne a 90 socios, cuenta con 10 empleados y trabaja con nueve perros dedicados a la búsqueda de trufas. La temporada de cosecha se extiende entre el 3 de junio y el 21 de septiembre.

“La producción de la trufa convirtió a Espartillar en un polo a nivel nacional”, remarcó Gette, en la previa de una fiesta que busca seguir difundiendo un producto que gana cada vez más reconocimiento entre los argentinos.