Para aquellos que buscan pasar una navidad diferente, las comunas bonaerenses proponen actividades diversas para compartir en familia.

La Plata

Camino a Belén – Navidad en la Catedral 2025

La ciudad de La Plata invita a vecinos y visitantes a vivir una experiencia espiritual y cultural única con el tradicional Camino a Belén, una propuesta que recorre el Misterio de la Encarnación a través de un itinerario de fe y oración.

La actividad se desarrolla desde el lunes 8 de diciembre de 2025 hasta el lunes 2 de febrero de 2026, en el Deambulatorio de la Catedral, con entrada libre y gratuita.

Como parte destacada de la programación, el viernes 19 de diciembre a las 20:00 se celebrará una misa criolla, interpretada por el coro de la Fundación Catedral, que suma música y emoción a la previa navideña.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de La Plata y se presenta como una opción para quienes buscan combinar turismo religioso, historia y tradición en la capital bonaerense.

Luján

Concierto de Navidad en el Santuario de Luján

Luján se prepara para la Navidad con un Concierto en uno de los templos más emblemáticos del país. La cita será el sábado 20 a las 20:00, en la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján, con entrada gratuita.

El concierto propone un recorrido musical por la Misa Criolla y Navidad Nuestra, obras de Ariel Ramírez, interpretadas por el Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani y el Coro Municipal de Niños. El evento marcará el cierre del IV Ciclo de Conciertos del Árbol Solo 2025 y también podrá seguirse en vivo vía streaming.

Además, durante las fiestas habrá celebraciones especiales. El 24 de diciembre a las 19:00 se realizará la Misa de Nochebuena y el 25 de diciembre se oficiarán misas desde las 08:00. Una propuesta ideal para vivir la Navidad en un entorno de profunda fe y valor patrimonial.

Coronel Suárez

16º Suárez Peatonal – Edición Navidad

Coronel Suárez celebra la llegada de la Navidad con una gran fiesta popular al aire libre. El domingo 21, desde las 18:00, la calle Mitre se transformará en un paseo peatonal con actividades para toda la familia, entrada libre y gratuita.

La propuesta incluye un espacio infantil, estatuas vivientes, pintura en vivo, juegos interactivos y la clásica presencia de Papá Noel. La música será protagonista, en el escenario central se presentarán Lo Que Quedó de Bahía Blanca, Lado B, el dúo Fran y Lea, y un cierre a puro ritmo con Familia Techno y los DJs Mijael Monti y Bautista Graff Bohn.

También habrá shows en escenarios alternativos, con artistas locales y regionales.

Veinticinco de Mayo

Lazos Navideños 2025

La ciudad de Veinticinco de Mayo propone una celebración distinta con Lazos Navideños 2025, un evento pensado para compartir en familia y fortalecer el espíritu comunitario. La actividad se realizará el domingo 21 a las 19:00, en la Casa de la Cultura, ubicada en calle 27 entre 10 y 11, con entrada gratuita.

La jornada contará con villancicos, personajes y disfraces navideños, además de un torneo de ajedrez, propuestas de cosplay, juegos, fotos y actividades recreativas para todas las edades.

Organizado por la Municipalidad de Veinticinco de Mayo, el evento se presenta como una excelente opción para disfrutar de la Navidad.