Un fuerte accidente se produjo este fin de semana en el Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca, durante la segunda tanda de clasificación de la sexta fecha del campeonato de la Supercar Región Pampeana, una competencia que reúne a pilotos de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires.

El choque involucró a los pilotos bonaerenses Fabián Pérez, de Tres Lomas, y Fernando Laiglecia, de Trenque Lauquen, en un sector del circuito conocido como “los chanchos”. Según informó la organización, ambos pilotos recibieron atención médica de inmediato por parte de la Asociación Argentina de Volantes (AAV).

Laiglecia logró retirarse por sus propios medios y se encuentra fuera de peligro. En cambio, Pérez fue trasladado a la Clínica Privados del Sur, donde los estudios confirmaron una fractura de la primera vértebra lumbar. Está a la espera de la evaluación de un neurocirujano para definir los próximos pasos en su recuperación.

El Supercar Región Pampeana es una de las competencias zonales más importantes del automovilismo en la provincia de Buenos Aires. Según informó el medio local FM Top Tres Lomas, este tipo de incidentes vuelve a poner en debate la seguridad en los circuitos y la atención médica en las competencias.

