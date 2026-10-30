San Fernando celebra una Noche de Halloween con un espectáculo familiar inmersivo titulado “El futuro ya llegó”. Se desarrollará de forma gratuita, en el Centro Cultural “El Andén” de 20.00 a 23.00.

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La experiencia contará con una atmósfera tenebrosa sobre la tecnología, dispositivos electrónicos y ciborgs, con efectos audiovisuales, mapping, música de Los Redondos, actores y bailarines de las compañías de danza “La Popular” y “El Ceibal”, se informó oficialmente.

El show es recomendado para niños desde los 6 años de edad, propone un recorrido de 20 minutos de duración, organizado con un ingreso por grupos.



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