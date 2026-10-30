Espectáculo de Halloween en San Fernando
El Municipio invitó a un show familiar original con entrada libre y gratuita este sábado 31 de octubre, desde las 20.00, en la estación ‘San Fernando’ del Tren de la Costa (Sarmiento y Rosario). Se trata de una experiencia artística inmersiva que ofrece una terrorífica mirada sobre la tecnología.
San Fernando celebra una Noche de Halloween con un espectáculo familiar inmersivo titulado “El futuro ya llegó”. Se desarrollará de forma gratuita, en el Centro Cultural “El Andén” de 20.00 a 23.00.
La experiencia contará con una atmósfera tenebrosa sobre la tecnología, dispositivos electrónicos y ciborgs, con efectos audiovisuales, mapping, música de Los Redondos, actores y bailarines de las compañías de danza “La Popular” y “El Ceibal”, se informó oficialmente.
El show es recomendado para niños desde los 6 años de edad, propone un recorrido de 20 minutos de duración, organizado con un ingreso por grupos.
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