José Luis Espert reconoció que la idea de renovar su banca es un primer paso para pelear por la Gobernación. Así lo blanqueó el economista que, de esta manera, primereó a todos dentro de La Libertad Avanza (LLA) rumbo a la elección de 2027

“Esto lo veo como el primer paso para destronar definitivamente al kirchnerismo en el 2027. Mi intención es gobernar la Provincia a partir de 2027, y eso requiere de una primera parada en 2025″, dijo Espert, quien fiel a su estilo lanzó insultos contra Axel Kicillof.

En ese sentido, aseguró que desde LLA tienen "muchísima fe" sobre los resultados electorales tanto de septiembre, cuando se votará legisladores provinciales en la Provincia, como en octubre, que se eligen diputados. Sin embargo, le pidió a los bonaerenses que "vayan a votar para triunfar y derrotar el aparato del kirchnerismo".

Asimismo, desmintió las declaraciones de Jorge Taiana, candidato a diputado por Fuerza Patria, quien vinculó a Espert con un caso de narcotráfico. "Desde que entré en política en 2019, esto me lo vienen diciendo y es una operación para no debatir las cosas que hay que debatir", contestó el libertario.

“Les diría (a los candidatos kirchneristas) que debatamos el desastre que dejaron en la Provincia y cómo hacen ellos, que son los artífices del desastre que dejaron en Provincia, habiendo sido los responsables de la destrucción, con el inútil esférico de (el gobernador bonaerense) de Axel Kicillof, cómo hacen ellos para transformarse en los hacedores de la reconstrucción de la Provincia”, aseguró en Radio Rivadavia.

