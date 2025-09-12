Espert contra Bianco por llamar "nazi" a Milei: "No es la primera vez que lo hace"
El Diputado Nacional libertario y cabeza de lista en la Provincia para el 26 de octubre salió a defender al Presidente y cruzó a Ministro de Gobierno bonaerense. "Lamentable banalización del holocausto", señaló.
“Lamentable banalización del holocausto de parte de Carlos Bianco, Ministro de Gobierno de Axel Kicillof. Y no es la primera vez que lo hace. Y no es la primera vez que Kicillof no lo echa”, sostuvo José Luis Espert en redes sociales y adjuntó un video con las declaraciones del funcionario provincial.
Bianco había tildado a Javier Milei de “nazi” al analizar sus políticas en territorio bonaerense y al resultado de las elecciones del domingo pasado.
Espert hizo hincapié en otras oportunidades donde el Ministro de Kicillof también llamó nazis o fascistas a opositores a su gestión.
