“Lamentable banalización del holocausto de parte de Carlos Bianco, Ministro de Gobierno de Axel Kicillof. Y no es la primera vez que lo hace. Y no es la primera vez que Kicillof no lo echa”, sostuvo José Luis Espert en redes sociales y adjuntó un video con las declaraciones del funcionario provincial.

Bianco había tildado a Javier Milei de “nazi” al analizar sus políticas en territorio bonaerense y al resultado de las elecciones del domingo pasado.

Espert hizo hincapié en otras oportunidades donde el Ministro de Kicillof también llamó nazis o fascistas a opositores a su gestión.

