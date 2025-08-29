“Es natural que aquel que siente que va a morir políticamente reaccione frente a eso. ¿Cómo va a reaccionar el kirchnerismo cuyo centro de gravedad ha sido destruir a la Argentina, transformarnos en pobres y miserables? ¿Cuál es la única respuesta que tiene? La violencia”, expresó José Luis Espert en declaraciones televisivas, en alusión a los últimos episodios que sufrió el oficialismo nacional en el marco de la campaña política.

Y añadió: “Me preocupa que la gente no se pueda expresar libremente en las calles”.

A su vez, en redes sociales aseveró: “El kirchnerismo no puede arreglar lo que destruyó. Su violencia no nos detendrá, los esperamos para votar las ideas de la libertad”.

