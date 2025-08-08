Espert defendió el slogan libertario: "Nunca más que en las escuelas enseñen a los chicos a percibirse como una planta"
Luego del desembarco de La Libertad Avanza -con Milei a la cabeza- en Provincia de Buenos Aires, buscando hacer pie en La Matanza, la consigna utilizada "kirchnerismo nunca más" causó revuelo y críticas. El economista y Diputado Nacional respaldó la leyenda: "El 'nunca más' no tiene dueño", dijo.
José Luis Espert participó este jueves de la foto de campaña en territorio bonaerense que marcó la fusión de libertarios y macristas y dio inicio al proceso proselitista opositor en Provincia. La consigna fue “kirchnerismo nunca más”, utilizando la tradicional frase de organismos de Derechos Humanos para referirse a la dictadura.
Tras la polémica que generó esta performance, el Diputado de La Libertad Avanza defendió el slogan en declaraciones televisivas: “El ‘nunca más’ no tiene dueño”.
Y agregó: “'Nunca más' es decirle nunca más a un montón de cosas espantosas, nunca más a los sindigarcas, nunca más a los empresarios prebendarios, nunca más a los políticos chorros, nunca más a estos atorrantes que se presentan como candidatos testimoniales”.
En este sentido, continuó: “Nunca más que en las escuelas en vez de enseñarle a los chicos matemática, lengua, geografía, historia sí les enseñen que tienen el derecho a percibirse como una planta”.
Por último, Espert señaló: “El kirchnerismo quiere que el ‘nunca más’ se utilice solo para lo que ellos quieren; nosotros decimos 'señores, nunca más a todo lo que representa el kirchnerismo”.
