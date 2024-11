Padres de alumnos de entre 14 y 15 años de colegios de la Provincia de Buenos Aires presentaron quejas ante el Consejo Escolar por el uso de textos que incluyen escenas de sexo explícito en clases de Educación Sexual Integral (ESI). El titular de la cartera Educación bonaerense Alberto Sileoni, defendió lo que calificó como “una acción educativa" y ninguneó a los denunciantes, a quienes tildó de tolerar abusos.

“Que millones de niños y adolescentes puedan acceder a pornografía con un click no escandaliza. Una acción educativa de un libro mediado por un docente que ayuda a leer y comparte una lectura coral con el resto de los estudiantes, eso sí escandaliza”, dijo el Ministro.

Desde hace rato vienen estás acusaciones contra la administración Kicillof, pero en los últimos días cobraron mayor resonancia.

El Diputado Nacional José Luis Espert fue uno de los dirigentes que salieron al cruce de esta política: “Pornografía para chiquitos de 11 años o menos no es educación sexual. Es perversión, maldito pigmeo marxista Axel Kicillof”, lanzó en redes sociales.

El tenor de los textos es de la siguiente manera: “Con la mano libre, se desabrochó el cinturón, bajó el cierre del pantalón y se lo quitó. La otra mano se cerró en mi nuca. No me podía mover. Tiró de mí. Sacó su p... por encima del bóxer y me la acercó a la boca. Me dejé llevar a un beso tan suave como si lo que besaba fuese una lengua. Le bajé el bóxer del todo. La piel que tocaba me gustaba. Podía apretarla con los labios mientras la p... jugaba en mi boca y se iba hundiendo. Ezequiel me miró chupar y yo también lo miré a él. Me agarró la cabeza con las dos manos". (Del libro Cometierra impulsado por Identidades Bonaerenses y distribuido en toda la Provincia por parte de Gobernación).