“Aprobamos la ley antimafia en el Congreso, y el kirchnerismo votó en contra; aprobamos reiterancia, el kirchnerismo también votó en contra; cuando vamos a los bifes, están más cerca de los delincuentes que de las víctimas”, lanzó José Luis Espert en declaraciones televisivas.

Y agregó: “La seguridad es una decisión política que vos tenés que tomar, vos tenés que decidir proteger a tus ciudadanos”.

“Acá no está la decisión porque no está la concepción de que la seguridad es un bien público”, continuó el Diputado.

"El Estado presente de Kicillof está para recaudar plata, para tener militantes en un ministerio, para tener punteros políticos. El problema es conceptual; si pensás que el delincuente delinque porque no tuvo chances, vas a tener inseguridad", concluyó.

