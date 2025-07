“¿Así que los que nos robaron nuestros ahorros previsionales en las AFJP, los que quebraron el sistema previsional jubilando a cuatro millones de personas sin todos los aportes, los que se oponen a una reforma laboral para que haya más trabajadores en blanco aportando más para pagar mejores jubilaciones, los que crearon decenas de universidades fantasmas solo para acobachar a militantes robando a mansalva y los que crearon casi un millón de pensiones por discapacidad truchas para robar más todavía, son los mismos que ahora están preocupados por las jubilaciones miserables, que los discapacitados reciban subsidios más miserables todavía y que los prestadores lleven meses sin ajustes en sus servicios?” escribió José Luis Espert en redes sociales.

Y añadió: “Por favor, no seamos ingenuos. Que no nos tomen por estúpidos. Esto es la vieja política más el kirchnerismo que ven que si el programa de la libertad que lidera el Presidente Javier Milei sigue su exitoso camino (programa que se plebiscitará en las próximas elecciones) van a tener que buscarse un trabajo digno porque ya no podrán darse la vida de reyes que se vienen dando históricamente a expensas de los argentinos con curros, subsidios, tongos, fondos fiduciarios, punteros, trabas, burocracia y toda otra podredumbre que nos transformó en una villa miseria”.

“Por lo tanto, las elecciones venideras no constituyen una batalla electoral sino una batalla cultural: Curro versus trabajo, asistencialismo versus dignidad, subsidio versus competencia, ideologización versus educación, burocracia versus competitividad. En definitiva, seguir siendo una villa miseria como nos dejó el populismo o un país próspero y rico como el que fuimos durante la primera mitad del siglo pasado”, concluyó.