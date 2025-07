“Los ojos del mundo están viendo con atención como la Argentina vive una auténtica deriva autoritaria de la mano del Gobierno de Milei; en lo que podemos identificar como terrorismo de Estado de baja intensidad”, expresó Cristina Kirchner en Twitter en otro de sus habituales y extensos post.

Y añadió: "Pudimos ver cómo Bullrich hizo detener a varias compañeras. Todas ellas… mujeres, jóvenes y militantes. Lo hizo a pedido de José Luis Espert, para quien sus opositores solo merecen ‘cárcel o bala’, igual que lo vimos el pasado 18 de junio, cuando estuvieron identificando y hostigando a las personas que marchaban para movilizarse a Plaza de Mayo".

Espert salió a responder con una chicana: “Ay chicos, no me acordaba que se podía tuitear desde la cárcel. Si me vas a nombrar Cristina Fernández de Kirchner, desbloqueame”.