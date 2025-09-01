Espert le soltó la mano a Spagnuolo: "Quiero verlo en la Justicia, hay que sostener lo que uno dice en un audio"
El Diputado Nacional y candidato libertario en la Provincia negó haber sido quien le presentó al ex titular de Discapacidad a Javier Milei y puso en duda que el ex funcionario pueda probar algo de lo que trascendió en los audios de las coimas.
“Lo de (Diego) Spagnuolo puede ser cierto. Ahora, quiero verlo ahora en la Justicia. Hay que sostener lo que uno dice en un audio o lo que deja trascender. Acá puede estar comprometido en omitir los deberes de funcionario público. No lo denunció en su momento”, lanzó José Luis Espert en declaraciones televisivas.
Además, en medio del escándalo que sacude al Gobierno por las grabaciones del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el Diputado negó ser la persona que le presentó a Spagnuolo a Javier Milei, más allá de que en la semana sí admitió que lo conocía “como a otros liberales”, cuando fue consultado por las fotos de ellos juntos en diferentes lugares, que se difundieron en la red social X.
“Son cosas que quieren instalar. Es parte de una operación decir que yo se lo ‘enchufé’. El que dice eso miente. Lo que quieren es buscar a un culpable”, sostuvo Espert.
Vale destacar que el vínculo entre Spagnuolo y el Presidente también era estrecho. Desde enero de 2024 visitó al menos 38 veces la Quinta de Olivos y 48 veces la Casa Rosada.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión