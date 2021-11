“Me das pena, me da pena verte. No podés ser tan cruel con la gente”, fue lo primero que le dijo uno de los militantes en la cara a José Luis Espert que se le acercaba cada vez más para gritarle en la cara "Tercera fuerza. Me das vómito".

Mientras el resto de las personas seguían gritando, el diputado electo de Avanza Libertad continuaba celebrando los resultados del domingo 14 de noviembre y arengaba: "Viva la libertad".

Tierno encuentro, al grito mío de "Libertad", con los orangutanes de "combatiendo al capital" en la puerta de entrada al escrutinio en La Plata.

Esto recién empieza #AvanzaLibertad pic.twitter.com/dT2MH8LYLq — Jose Luis Espert (@jlespert) November 18, 2021

El disturbio cada vez era mayor, e incluso unos militantes frenaron a otros para que el hecho no pase a mayores. Finalmente Espert se fue y las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Al ver los videos de lo sucedido, el economista opinó: "Hermoso. Esta parte del video con los simios K de hoy no la tenía. Nos dijimos cosas hermosas, sentidas, desde lo hondo del corazón".