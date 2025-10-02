Hoy José Luis Espert, candidato a diputado de La Libertad Avanza, tenía prevista una actividad junto a profesionales “para debatir ideas, desafíos y el futuro que queremos construir” en el Teatro Metro de La Plata, ubicado en calle 43 entre 7 y 8.

Sin embargo, el diputado fue visto en la Casa Rosada, previo a otra actividad oficial: la presentación de la reforma del Código Penal, en la cárcel de Ezeiza, con la presencia del presidente Javier Milei.

El anuncio del encuentro con los profesionales fue confirmado en la tarde de este miércoles e incluía la llegada a la capital bonaerense de figuras que acompañarán al cuestionado postulante de LLA.

Ellos son el vocero Manuel Adorni, el presidente de LLA bonaerense y armador político, Sebastián Pareja, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “El Gallego” Álvarez.

En las últimas horas, Espert sufre una fuerte presión ante las preguntas y cuestionamientos internos y externos por su presunto financiamiento irregular de la campaña 2019 por parte del narcotraficante Fred Machado, preso en Viedma (Río Negro) y con pedido de extradición.

