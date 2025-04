En declaraciones televisivas, José Luis Espert definió al sindicalismo argentino como un “conjunto de atorrantes, mafiosos, viejos chotos que hace 500 años que están apoltronados en sus sillas de sindicalistas”.

Y añadió: “Se han cagado y se cagan todavía en el pueblo trabajador”.

En este sentido, sentenció: “Si les importara el trabajador ellos estarían pidiendo ajuste fiscal para que no haya emisión y no haya inflación que destruye los salarios. Ellos serían los que estarían pidiendo una reforma laboral para que no haya 8 millones de trabajadores em negro cobrando miserias”.

En este marco, arremetió: “Son unos delincuentes impresentables. Estoy harto. Estos tipos nunca te van a aportar ninguna solución a los problemas de la gente porque son parte del problema”.