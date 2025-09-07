Espert votó en San Isidro: dijo que "la democracia está en deuda" y lamentó "el deterioro de 100 años" antes de Milei
El diputado y candidato a renovar su banca en octubre votó en San Isidro. Advirtió que la democracia "está en deuda porque al país no le ha ido bien; hasta la llegada del presidente Milei".
El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, votó este domingo en una escuela de San Isidro y destacó la fortaleza de la democracia argentina.
“Tenemos una democracia sana, fuerte. Feliz que sigamos votando, es el único lugar desde donde se puede construir algo razonable”, sostuvo el legislador ultraoficialista.
Sin embargo, Espert advirtió que la democracia “está en deuda porque al país no le ha ido bien; hasta la llegada del presidente Milei, Argentina viene en un deterioro de 100 años”.
Tras emitir su sufragio, agregó: “Vamos a ver qué pasa con el resultado, pero lo tomaremos con mucha calma”.
Y cerró con un llamado a la participación: “Ojalá que concurra la mayor cantidad de gente, es importante que los ciudadanos votemos, la democracia es un lugar para ocupar, para ejercer esa democracia”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión