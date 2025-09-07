El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, votó este domingo en una escuela de San Isidro y destacó la fortaleza de la democracia argentina.

“Tenemos una democracia sana, fuerte. Feliz que sigamos votando, es el único lugar desde donde se puede construir algo razonable”, sostuvo el legislador ultraoficialista.

Hoy tenemos la oportunidad de hacernos escuchar en las urnas. Todos a votar 💪🏻 pic.twitter.com/T58edNR9Gf — José Luis Espert (@jlespert) September 7, 2025

Sin embargo, Espert advirtió que la democracia “está en deuda porque al país no le ha ido bien; hasta la llegada del presidente Milei, Argentina viene en un deterioro de 100 años”.

Elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires I Votó el diputado nacional José Luis Espert: "Veo la elección sana y fuerte". https://t.co/fR9Juod6Fa pic.twitter.com/5zffmid7Lm — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 7, 2025

Tras emitir su sufragio, agregó: “Vamos a ver qué pasa con el resultado, pero lo tomaremos con mucha calma”.

Y cerró con un llamado a la participación: “Ojalá que concurra la mayor cantidad de gente, es importante que los ciudadanos votemos, la democracia es un lugar para ocupar, para ejercer esa democracia”.

