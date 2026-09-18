El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, inauguró la 19° edición de la Feria Municipal del Libro “Primavera de Libros”, que se desarrolla en la Plaza General San Martín de San Justo con entrada libre y gratuita.

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El encuentro se extenderá hasta el 21 de septiembre y contará con presentaciones de libros, charlas, espectáculos, exposiciones y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Durante el acto inaugural, Espinoza estuvo acompañado por la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y la secretaria de Cultura de La Matanza, Silvia Francese. También participaron la bailarina y coreógrafa Mora Godoy, el cantante Fabio Santana y representantes de los coros, orquestas y talleres culturales del distrito.

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Espinoza destacó la convocatoria de las últimas ediciones y señaló que el año pasado participaron más de 120 editoriales y unas 500 mil personas. “La Feria del Libro de La Matanza es la fiesta de la cultura de nuestra ciudad”, afirmó.

En ese marco, sostuvo: “Estamos muy orgullosos porque hoy la Feria del Libro de La Matanza es la de mayor magnitud de la Argentina y es totalmente gratuita para toda nuestra gente”.

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Una agenda con escritores, periodistas y espectáculos

La programación incluye la participación de Alejandro Dolina, Reynaldo Sietecase, Pedro Saborido, Alejandro Bercovich, Fernando Borroni, Carito Müller, Esteban Lamothe y Luana Pascual, entre otras figuras de la cultura, el periodismo y el arte.

También habrá Fiesta de la Primavera, música, shows, Pericón Nacional, food trucks e Ignacio Copani, además de la presencia de distintos sellos editoriales.

Durante la apertura, Mora Godoy destacó el programa de becas de capacitación artística para jóvenes que impulsó junto al Municipio y la Fundación Banco Provincia. Según explicó, algunos de los artistas que participaron de la jornada se formaron a través de esa iniciativa, que continuará el próximo año.

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Por su parte, Magario destacó la participación de estudiantes de las escuelas del distrito y el vínculo entre la feria, la cultura y la educación. “Cientos de miles de chicos de nuestras escuelas de La Matanza recorren esta Feria”, sostuvo.

Espinoza también puso en valor las propuestas culturales municipales y mencionó el trabajo de los coros y las 14 orquestas infantiles y juveniles que funcionan en distintas localidades de La Matanza.

Durante su discurso, el intendente cuestionó además distintas políticas del Gobierno nacional vinculadas con la cultura, la educación y la discapacidad, y sostuvo que el Municipio mantiene sus programas en esas áreas.

La Feria Municipal del Libro de La Matanza continuará hasta el domingo 21 de septiembre en la Plaza General San Martín de San Justo, con entrada gratuita y actividades para públicos de distintas edades.