Luego de más de 3 años de búsqueda, fue detenido Cristian Gabriel Tejerina, de 29 años, acusado del crimen de su sobrina, Oriana Naomí Gómez Tejerina, de apenas 2 años de vida.

En forma sorpresiva descubrieron que la progenitora de la nena de 2 años, la propia hermana del detenido, era la que escondía al asesino en Pontevedra, partido bonaerense de Merlo.

El allanamiento llevado a cabo en la vivienda de Merlo fue ordenado por la fiscal Luisa Pontecorvo, cumpliendo con el proceso de la investigación que estaba a cargo de la UFI N°3.

El sangriento hecho ocurrió el 18 de diciembre de 2022, día en que Argentina obtuvo el campeonato del mundo en Qatar. En medio de la algarabía popular, la muerte enlutó al barrio Rififí de la localidad de Cuartel V, en Moreno.

Según publicó Primer Plano Online, aquella tarde-noche, Tejerina intercedió en una pelea que su hermana tenía con el marido, ambos papá y mamá de la víctima fatal.

El padre se llevó a su hija de la casa familiar y se alejó algunas cuadras hasta que fue alcanzado por el asesino en la intersección de Cornelio Saavedra y Espronceda, de la mencionada barriada. El agresor llegó en moto, junto a un cómplice, y sin mediar palabras gatilló cuatro veces un arma de fuego calibre .9 milímetros.

Las balas no eran para la nena, claro está, pero sí uno de los proyectiles impactó en el pecho de ella y resultó mortal.

Ambos se fugaron pero en el caso del conductor, fue detenido al día siguiente cuando intentaba viajar rumbo a Rosario. Se trata de Jonathan Riquelmi, quien espera el juicio.