Estallaron los memes en redes sociales sobre el escándalo judicial que envuelve a Manuel Adorni
La situación del vocero de Javier Milei no para de escalar, en medio de acusaciones por compra de propiedades y el vuelo privado a Punta del Este. En este contexto, se generaron publicaciones que mezclan humor y actualidad.
La polémica en torno a Manuel Adorni sobre la supuesta compra de una propiedad financiada con préstamos de dos jubiladas y el viaje en vuelo privado a Punta del Este en época de carnaval sigue generando conversación en las redes sociales y el tema generó un sinfín de memes:
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