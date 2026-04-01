La polémica en torno a Manuel Adorni sobre la supuesta compra de una propiedad financiada con préstamos de dos jubiladas y el viaje en vuelo privado a Punta del Este en época de carnaval sigue generando conversación en las redes sociales y el tema generó un sinfín de memes:

Ads

!Excelente trabajo de los autores que se adjudican este video! pic.twitter.com/QhDpiBJyOo — UCRMilitante (@UCRmilitante) April 1, 2026

Ads

La creatividad de los autores del video es impresionante. pic.twitter.com/WPEEDhg7Db — UCRMilitante (@UCRmilitante) March 31, 2026

Ads

Adorni y Adelfa a punto de escriturar. pic.twitter.com/7HgsFb13K6 — El MarplaTENSO 🐦 (@PedroCasademunt) March 31, 2026