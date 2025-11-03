Después de un octubre inestable, el calor volvió con fuerza a la Provincia, donde desde temprano se registraron temperaturas superiores a los 20 grados. En ciudades como San Pedro, San Nicolás y Pergamino, el termómetro podría trepar hasta los 30°, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las marcas rondarán los 28 y 29 grados.

Ads

De acuerdo con el SMN, durante la mañana la Ciudad de Buenos Aires marcó 20.7°, una de las temperaturas más altas del país a esa hora, superando incluso a provincias del norte como Catamarca y La Rioja.

En el Conurbano bonaerense, el panorama será similar. Localidades como Morón, San Isidro y Lomas de Zamora vivirán una tarde agobiante, con sensación térmica cercana a los 30 grados.

Ads

El alivio podría llegar recién hacia mitad de semana, cuando se esperan lluvias y un leve descenso de temperatura, según anticipó el organismo meteorológico.

En el resto del país, el calor extremo se hará sentir con fuerza: 31° en Chilecito (La Rioja), 32° en Las Rosas (Santa Fe), 33° en Tartagal (Salta) y hasta 35° en Monte Quemado (Santiago del Estero).

Ads

El verano parece haberse adelantado, aunque el SMN recuerda que las condiciones seguirán inestables durante los próximos días, con posibles tormentas aisladas hacia el fin de semana.