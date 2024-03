En las últimas horas, la tensión política alcanzó su punto más álgido en el Gobierno, donde una disputa entre la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el presidente Javier Milei desató un intenso debate sobre la legitimidad de las acciones parlamentarias. El detonante de este enfrentamiento se remonta al reciente mega DNU emitido por el presidente de la Nación, el cual derogaba alrededor de 4.300 leyes mediante firma exclusiva. Ante esta medida, Villarruel convocó a una sesión para este jueves en el Senado para debatir el tema, tras tres meses de presión por parte de diversos bloques políticos.

Sin embargo, esta convocatoria desató una serie de acusaciones y especulaciones por parte del gobierno. Un comunicado oficial de la Presidencia de la Nación sugirió que ciertos sectores políticos intentaban sabotear el diálogo propuesto por Millei, manifestándose en acciones como el intento de modificar la fórmula de jubilación y la convocatoria para derogar el DNU. Desde la Casa Rosada, comenzaron a circular rumores que apuntaban a Villarruel como una figura que atacaba al gobierno, sugiriendo incluso que sus acciones podrían tener como objetivo debilitar la administración en el poder.

Estas tensiones se expresaron públicamente, como lo demostró el periodista Eduardo Feinmann en su programa en La Nación +, quien compartió declaraciones provenientes de la Casa de Gobierno, donde se expresaba el sentir del presidente respecto a Villarruel. . “En Casa de Gobierno sienten que Victoria Villarruel se ha convertido en fuego amigo. Y tengo buena información. Por lo menos esa es la frase que me han dado. Me contaron que el presidente está dolido por esa situación, porque el presidente siente cariño por Victoria Villarruel”, dijo Feinmann en su programa de este miércoles.

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires José Luis Espert, recientemente incorporado a La Libertad Avanza, también participó en el debate, señalando que Villarruel no estaba obligada reglamentariamente a convocar a la sesión para tratar el DNU. Esta opinión se sumó a la incertidumbre sobre las intenciones de la vicepresidenta, planteada por el periodista Luis Novaresio durante una entrevista en La Nación +. Espert, cercano al presidente Millei, polemizó ante la pregunta de si Villarruel estaba desestabilizando al gobierno, lo que generó un tenso intercambio con Novaresio.

“¿Villarruel quiere desestabilizar al gobierno de Milei?”, preguntó Novaresio, a lo que Espert respondió: “No sé, no lo sé”. “Es grave que no lo sepa, que no pueda decir conductualmente no”, agregó Novaresio. “¿Por qué es grave que yo no lo pueda decir?”, preguntó Espert. Y el conductor contestó: “Es grave porque sos integrante de una fuerza que tiene un presidente y una vicepresidenta de la misma fuerza, y si no estás seguro de que Villarruel quiere desestabilizar al gobierno, es grave”. “A la luz de esto, me genera dudas. ¿La certeza tengo? No”, volvió a responder Espert, en tono desafiante.

En el mismo canal televisivo, Espert argumentó que Villarruel no tenía obligación según el reglamento del Senado de convocar a la sesión, lo que sugiere que la decisión de tratar el DNU fue una cuestión política. "La presidenta del Senado no tenía ninguna obligación, si uno se atiene al reglamento de la cámara de senadores, a convocar a la sesión de este jueves. Eso podría haber ocurrido en diputados, donde hay un reglamento diferente, hay un reglamento administrativo. Es decir, acá hay una decisión política de tratarlo”, argumentó Espert, evidenciando profundas divisiones dentro del oficialismo.