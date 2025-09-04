La lista se bajó de la contienda electoral del próximo domingo 7 de septiembre, según lo anunció Hernán González Bécares, candidato a diputado provincial de “Es con vos, es con nosotros”, a través de un video.

Ads

Según explicó se trató de un error en la impresión de las boletas. “Tenemos mil kilos de boletas que no sirven, mal hechas, con la cara de Kevin Kalister (ex candidato) y el nombre de Sofía Bianconi (su reemplazo). No se pueden utilizar para votar así que lamentablemente estamos afuera”, manifestó con enojo.

Cabe recordar que Kalister, un influencer gastronómico, quedó finalmente excluido de la lista oficial debido a una impugnación basada en la residencia del joven candidato.

Ads

En otro video, enfatizó que “hemos tenido inconvenientes a lo largo de la campaña, más allá del compromiso”. Y agregó: “las boletas llegaron mal, nos bajaron a nuestro candidato a último momento y ahora la Junta Electoral no retiró su foto”.

“La boleta es nula, no nos permite participar así que no vamos a poder ofrecer la posibilidad de votarnos. Venimos a hacer política de una manera ética y no queremos ser lo mismo que todos”, subrayó. “Seguiremos adelante tratando de tener las cosas en orden”, concluyó.

Ads