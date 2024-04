El Diputado provincial y rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), Pablo Domenichini, explicó que “el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento que le llega a cada universidad es, en términos nominales, es el mismo en marzo del 2024 que en enero del 2023” y anunció una marcha de las Casas de Altos Estudios para el próximo 23 de abril en conjunto con el Frente Sindical Gremial, tanto de docentes y no docentes, como con la Federación Universitaria Argentina.

“Hoy se realizó un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional donde nos reunimos los 57 rectores de universidades nacionales, más rectores de universidades públicas de carácter provincial”, relató Domenichini en diálogo con Radio Con Vos. Y detalló que estuvieron presentes el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

“El presupuesto de las universidades que se vota dentro de la Ley del Presupuesto Nacional, tiene dos grandes componentes, lo que está destinado a pago de salarios a nuestros docentes, a nuestros no docentes, y la denominación de gastos de funcionamiento para todos los otros gastos que las universidades realizan y que les permiten cumplir con sus funciones esenciales”, explicó el rector.

Y en cuanto al segundo punto especificó: “Desde pagar tarifas, realizar mantenimiento, generar condiciones de limpieza, en muchos casos pagar becas de investigación, todo lo que se realiza que no es pago de salarios, lo englobamos en este concepto de gastos de funcionamiento”.

“Para que ustedes se den una idea, la cuota de gastos de funcionamiento de marzo del 2024 es la misma que la cuota de gastos de funcionamiento de enero del 2023, con casi un 250% de inflación en esos 14 meses”, agregó al tiempo que destacó: “Lo que está sucediendo es que hoy las universidades ya estamos en un marco muy complicado, sin poder garantizar funcionar como deberíamos”.

En esa línea amplió: “Obviamente en un contexto de crisis y de restricciones, uno va tomando en el ejercicio de la gestión prioridades. Y hay universidades que han dejado de investigar, hay universidades que han acotado su oferta académica de comisiones. Hay universidades que están viendo con complicación el mantenimiento de los edificios”.

“Y esto es lo que a veces se resume en la pregunta: ¿hasta cuándo va a alcanzar la plata? Lo cierto es que va a llegar un momento, que estamos muy pronto a que suceda, donde no vamos a poder pagar las tarifas. O se va a generar alguna situación de infraestructura, se va a romper un caño de agua, no lo vamos a poder arreglar. Y vamos a tener que cerrar las puertas. No vamos a poder garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje”, aseveró.

Para finalizar, informó que en el plenario se votó “por unanimidad votó la convocatoria a una marcha nacional en defensa de las universidades públicas para el día 23 de abril, marcha obviamente que va a ser en conjunto con el Frente Sindical Gremial, tanto de docentes y no docentes, como con la Federación Universitaria Argentina”.