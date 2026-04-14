El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, trazó un diagnóstico descarnado sobre la asfixia financiera que atraviesan los municipios del interior bonaerense.

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Actualmente, entre el 75% y el 80% de los ingresos del municipio que gobierna provienen de Nación y Provincia, y en los últimos meses esos recursos dejaron de acompañar el aumento de los costos.

Por eso, se están revisando algunas medidas para sostener los servicios esenciales y garantizar el funcionamiento diario del Municipio, indicaron desde la comuna.

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Con una inflación acumulada que pulverizó el poder de compra en esos meses, los recursos resultan insuficientes. "Lo que nos llega de coparticipación en marzo de 2026 es el mismo monto que en junio-julio del año pasado pero enfrentando costos que hoy son muy superiores”, denunció.

“Por eso de manera circunstancial y temporal estamos revisando y reduciendo algunos acompañamientos económicos que durante estos años el municipio ha brindado a instituciones, actividades y disciplinas”, adelantó.

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