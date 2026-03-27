En un contexto nacional marcado por la caída del empleo, Santa Fe despliega estrategias para amortiguar el impacto y se posiciona entre las áreas metropolitanas menos afectadas del país. Según indicó el Gobernador Maximiliano Pullaro, el Gran Rosario y el Gran Santa Fe muestran mejores indicadores gracias a dos motores clave: La obra pública y la recuperación de la actividad económica.

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Hoy, más de 40 mil familias viven de la inversión provincial en infraestructura, un factor decisivo para sostener el trabajo en la construcción. A eso se suma la reactivación de sectores como la gastronomía y la hotelería, impulsada por el regreso de eventos, turismo y mayor circulación en Rosario, debido a las mejoras en los índices de seguridad que se lograron en los últimos 2 años, se informó oficialmente desde Gobernación.

“¿Estamos bien? No. Pero estamos resistiendo”, dijo Pullaro, y resaltó que Santa Fe aplica políticas contracíclicas para sostener la economía en un escenario complejo.

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