"Estamos resistiendo”: Pullaro explicó cómo Santa Fe intenta amortiguar la caída del empleo
El Gobernador indicó que la provincia aplica políticas contracíclicas para sostener la economía en un escenario complejo.
En un contexto nacional marcado por la caída del empleo, Santa Fe despliega estrategias para amortiguar el impacto y se posiciona entre las áreas metropolitanas menos afectadas del país. Según indicó el Gobernador Maximiliano Pullaro, el Gran Rosario y el Gran Santa Fe muestran mejores indicadores gracias a dos motores clave: La obra pública y la recuperación de la actividad económica.
Hoy, más de 40 mil familias viven de la inversión provincial en infraestructura, un factor decisivo para sostener el trabajo en la construcción. A eso se suma la reactivación de sectores como la gastronomía y la hotelería, impulsada por el regreso de eventos, turismo y mayor circulación en Rosario, debido a las mejoras en los índices de seguridad que se lograron en los últimos 2 años, se informó oficialmente desde Gobernación.
“¿Estamos bien? No. Pero estamos resistiendo”, dijo Pullaro, y resaltó que Santa Fe aplica políticas contracíclicas para sostener la economía en un escenario complejo.
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