Este viernes al mediodía, Fernando Burlando visitó la ciudad de Cañuelas y brindó un discurso que señaló como “su debut” en política. Invitado por el concejal local, Darío Chávez, el ex precandidato a concejal de “Principios y Valores”, el abogado habló de sus motivaciones para involucrase en la política.

“En un momento de mi vida donde realmente estaba tan tranquilo, traccionó una idea que es cómo hacemos los argentinos y toda la gente de la Provincia, para salir de esta gran fosa, este gran pozo en el que estamos inmersos”, expresó.

Y continuó reflexionando: “¿Qué era lo que traccionaba? Ver a una provincia, en realidad es un país dentro de un país, en la provincia de Buenos Aires, territorio muy pero muy grande, donde conviven la pobreza y la riqueza”.

En ese contexto, confesó que sus hijas le pedían que no se “meta en política” pero que sentía que “era el momento de tomar decisiones donde uno tiene que hacer algo por el prójimo”.

“Este es mi debut. Y siento un entusiasmo, como el que tuve por ejemplo cuando me recibí de abogado, cuando empecé a estudiar la carrera de abogacía, cuando hice algún deporte y me tocó ganar, ese es el entusiasmo que siento hoy cuando pienso en lo que tenemos por delante”, lanzó.

Así se refirió a los ataques que sufrió por el video de su spot de campaña donde se lo ve dialogando con la gente vestido con camiseta y pantalones cortos, y manifestó que ese es uno de los ataques “prueba del entusiasmo y de lo que generamos con el entusiasmo”.

En esta línea, explicó que “fue un video genuino que hicimos en un barrio de la ciudad de La Plata. Seguramente vamos a seguir sufriendo críticas, porque esto es lo que genera la preocupación de los que nos están observando.

En cuanto a las próximas elecciones, el candidato de Movimiento de Integración Federal aseguró que “en intencionalidad de voto, hemos llegado hasta a un 10% a un 12% en encuestas que no hemos mandado a hacer, porque hasta ahora, obviamente no se ha invertido mucho en esta campaña”. Al tiempo que se dirigió a los presentes diciéndoles que “es la fuerza y la voluntad de todos ustedes a la máxima expresión de la voluntad, y no del dinero”.

Chávez, quien se muestra como como el armador del mediático en la región, aseguró que “las muestras de afecto que tiene (Burlando) es impresionante, tiene un nivel de aceptación de 15 o 16% y creemos que esto va aumentar porque la gente se siente esperanzada con este proyecto”.

Respecto a si la oferta electoral del MIF incluirá a Cañuelas, subrayó: “Vamos a tener una participación, porque amo mi ciudad y queremos siempre sumar para crecer”.