El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, se manifestó en desacuerdo con la actual política de reparto de subsidios y refirió que se "trata de un país muy injusto" en ese sentido.

En declaraciones a Radio Mitre, apuntó que en el Área Metropolitana "reciben los subsidios que no recibimos en el interior. El AMBA paga el boleto 18 pesos y nosotros pagamos 50, en el transporte. En la energía el AMBA paga cinco veces menos la luz que lo que pagamos en el interior del país. Lo mismo con el agua". "Es muy injusto este país", aseveró.

"Entre Escobar y La Plata, en ese cinturón, que es toda el área metropolitana, está el 56 % del trabajo formal de toda la República Argentina, el 80 % de las ventas de Mercado Libre se dan en el área metropolitana. Hay que discutir la cuestión federal. Quisieron plantearlo en la mesa de Juntos por el Cambio. Les pedí que no metan ese tema porque tenemos diferencias", agregó Morales quien formó parte de la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio.

El jujeño también remarcó que viene "del interior profundo del país en donde tenemos que pagar el millón de BTU (unidad térmica) a 11 dólares por el gas que le importamos a Bolivia, mientras que el centro y el sur del país paga 3,5 dólares. Además de la macroeconomía hay que mirar el país real y hay que tener un plan de gobierno que sea federal, productivista, desarrollista, que mire a las PYMEs, a los productores, a la pequeña empresa, al campo, a la pequeña industria".

"Nosotros no tenemos nada que ver con el pensamiento de Alberto Fernández, menos de La Cámpora y menos del kirchnerismo, pero hay un punto en que tiene que haber un plan de inversiones que tiene que durar 20 años y que todos los gobiernos lo continuemos, porque yo estoy convencido que los problemas estructurales de la economía se van a resolver desde la periferia al centro", reflexionó.

FMI

Al ser consultado sobre si la oposición ya acordó con el oficialismo la aprobación del acuerdo con el FMI en el Congreso, Morales afirmó: “Estamos en contra del default, hay que honrar las deudas".

"Es una buena noticia el principio de entendimiento aunque hay que ver la carta de intención, así que está todo encaminado para que, independientemente de lo que haga La Cámpora, Cristina, la oposición va a actuar con responsabilidad institucional como lo venimos haciendo", aseguró.

Y añadió: "Lo de Máximo es de una gran irresponsabilidad. La Cámpora ha demostrado que son una fuerza testimonial, no es una fuerza preparada para gobernar. Máximo parece que estuviera en el Centro de Estudiantes de Ciencia Política, no en una realidad que agobia al país".

Respecto a la fractura que se advierte en el Gobierno, Morales observó que "obviamente afecta la gestión y el vinculo con la oposición". "Me parece que tienen una fractura importante, pero que se viene viendo en la gestión. En muchos ministerios no se sabe quien manda, quien conduce. Por eso el Gobierno está inmovilizado. No ha comenzado de verdad la obra pública. Llevan dos años y meses y la inoperancia es tremenda. No parece un gobierno peronista. Los peronistas son pragmáticos a la hora de gestionar Es un gobierno quebrado", remarcó.

Milagro Sala

"Cuando hablé con el Presidente le dije que dejemos este tema al costado", recordó Morales. Y continuó :"Tenemos una diferencia fundamental ahí. Milagro Sala es una delincuente que está presa, que está condenada, que le ha robado al pueblo, que ha ejercido la peor de las violencias".

Y concluyó: "Milagro Sala no es una presa política sino una política presa".

El futuro de JXC

Sobre el liderazgo de la oposición, el mandatario radical dijo que "hay una disputa pacífica entre el PRO y el radicalismo. Porque el radicalismo ha recuperado musculatura"

"Hemos hecho una muy buena elección, sacamos el 40% de los votos en las PASO. Tres semanas más y Facundo Manes le ganaba a Diego Santilli en la Provincia", añadió.

En tanto que adelantó que "el radicalismo va a tener candidato a presidente”. Fue consultado sobre si postulaba a Patricia Bullrich como su candidata a vice, y dijo: “Esa fórmula podría andar muy bien".

En ese sentido dijo que la actual política contra el narcotráfico, que no tiene "nada que ver la política que implementó Patricia Bullrich, que hizo una gran gestión, dimos una gran batalla contra las mafias. No nos van a venir a correr con eso". Anticipó que se presentará una ley de emergencia contra el narcotráfico en el Congreso.