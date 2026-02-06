Mar del Plata se prepara para vivir un fin de semana tan ambicioso como delicioso. En el marco de la tercera edición de la Fiesta de la Medialuna, que se realizará este sábado y domingo, buscarán elaborar la medialuna más grande del mundo, un desafío que promete convertirse en uno de los momentos más esperados del verano.

El evento tendrá lugar en el Complejo Punta Mogotes – Plaza 44 Héroes del ARA San Juan, de 10 a 20 horas, con entrada libre y gratuita, y convoca tanto a marplatenses como a turistas con una propuesta que combina gastronomía, identidad local, cultura y espectáculos.

La medialuna más grande del mundo, el gran atractivo del festival

Como en ediciones anteriores, uno de los puntos centrales de la fiesta será el intento de romper su propio récord con la elaboración de “la medialuna más grande del mundo”, actividad que marcará el cierre del evento.

La preparación estará a cargo de referentes del rubro panadero, quienes trabajarán en vivo ante el público en una verdadera hazaña gastronómica que busca volver a poner a Mar del Plata en el centro de la escena nacional.

En la edición pasada, además de lograr la medialuna más grande registrada hasta el momento, se produjeron más de 2000 docenas de medialunas durante ambas jornadas.

Concursos, espectáculos y propuestas culturales para toda la familia

La Fiesta de la Medialuna 2024 apuesta a seguir creciendo y consolidarse como uno de los eventos más importantes del verano. Durante los dos días habrá:

Concursos a la mejor medialuna dulce

Concurso a la mejor medialuna salada

Concurso a la mejor medialuna de autor

Elección de la representante cultural del festival

Espectáculos de música y danza en vivo

Paseo de artesanos y emprendedores locales

Propuestas gastronómicas para todos los gustos

Una de las novedades: la Carpa Cultural

Una de las grandes incorporaciones de esta tercera edición será la Carpa Cultural, un espacio pensado para el aprendizaje y la inclusión, donde se ofrecerán:

Charlas sobre manipulación de alimentos

Espacios dedicados a alimentos sin TACC

Presentaciones de libros

Recetas en vivo de pasteleros y panaderos

Propuestas educativas vinculadas a la gastronomía

Un evento que celebra la identidad marplatense

Según detalla la organización en sus redes oficiales, la Fiesta de la Medialuna nació con el objetivo de promover el arte y la cultura local, reuniendo a artesanos, artistas y productores en un evento pensado para toda la familia.

Organizada por José Antonio Boccanfuso, con el aval de S.O.E.M.P.Z.A., S.T.A.R.P. y H. y S.E.C., la celebración fue declarada de Interés Provincial por la Cámara Alta del Senado bonaerense, en reconocimiento al valor de la medialuna como símbolo identitario de la ciudad.

“La Fiesta de la Medialuna es auténtica, como su gente. Promueve el trabajo de hacedoras y hacedores locales, destacando la calidad, el oficio y la pasión que se respira en cada rincón”, destacan desde la organización.

Fiesta de la Medialuna: días, horarios y lugar

📍 Lugar: Complejo Punta Mogotes – Plaza 44 Héroes del ARA San Juan

Complejo Punta Mogotes – Plaza 44 Héroes del ARA San Juan 📅 Fechas: sábado 7 y domingo 8 de febrero

sábado 7 y domingo 8 de febrero 🕙 Horario: de 10:00 a 20:00

de 10:00 a 20:00 🎟️ Entrada: libre y gratuita

Con una propuesta frente al mar que combina sabores, tradición y cultura, la Fiesta de la Medialuna se consolida como uno de los grandes eventos del verano en Mar del Plata y una cita imperdible para disfrutar en familia.