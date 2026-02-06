Este fin de semana buscarán hacer la medialuna más grande del mundo en Mar del Plata
Será en el marco de la tercera edición de la Fiesta de la Medialuna, que se realizará sábado y domingo en Punta Mogotes, con entrada libre y gratuita.
Mar del Plata se prepara para vivir un fin de semana tan ambicioso como delicioso. En el marco de la tercera edición de la Fiesta de la Medialuna, que se realizará este sábado y domingo, buscarán elaborar la medialuna más grande del mundo, un desafío que promete convertirse en uno de los momentos más esperados del verano.
El evento tendrá lugar en el Complejo Punta Mogotes – Plaza 44 Héroes del ARA San Juan, de 10 a 20 horas, con entrada libre y gratuita, y convoca tanto a marplatenses como a turistas con una propuesta que combina gastronomía, identidad local, cultura y espectáculos.
La medialuna más grande del mundo, el gran atractivo del festival
Como en ediciones anteriores, uno de los puntos centrales de la fiesta será el intento de romper su propio récord con la elaboración de “la medialuna más grande del mundo”, actividad que marcará el cierre del evento.
La preparación estará a cargo de referentes del rubro panadero, quienes trabajarán en vivo ante el público en una verdadera hazaña gastronómica que busca volver a poner a Mar del Plata en el centro de la escena nacional.
En la edición pasada, además de lograr la medialuna más grande registrada hasta el momento, se produjeron más de 2000 docenas de medialunas durante ambas jornadas.
Concursos, espectáculos y propuestas culturales para toda la familia
La Fiesta de la Medialuna 2024 apuesta a seguir creciendo y consolidarse como uno de los eventos más importantes del verano. Durante los dos días habrá:
- Concursos a la mejor medialuna dulce
- Concurso a la mejor medialuna salada
- Concurso a la mejor medialuna de autor
- Elección de la representante cultural del festival
- Espectáculos de música y danza en vivo
- Paseo de artesanos y emprendedores locales
- Propuestas gastronómicas para todos los gustos
Una de las novedades: la Carpa Cultural
Una de las grandes incorporaciones de esta tercera edición será la Carpa Cultural, un espacio pensado para el aprendizaje y la inclusión, donde se ofrecerán:
- Charlas sobre manipulación de alimentos
- Espacios dedicados a alimentos sin TACC
- Presentaciones de libros
- Recetas en vivo de pasteleros y panaderos
- Propuestas educativas vinculadas a la gastronomía
Un evento que celebra la identidad marplatense
Según detalla la organización en sus redes oficiales, la Fiesta de la Medialuna nació con el objetivo de promover el arte y la cultura local, reuniendo a artesanos, artistas y productores en un evento pensado para toda la familia.
Organizada por José Antonio Boccanfuso, con el aval de S.O.E.M.P.Z.A., S.T.A.R.P. y H. y S.E.C., la celebración fue declarada de Interés Provincial por la Cámara Alta del Senado bonaerense, en reconocimiento al valor de la medialuna como símbolo identitario de la ciudad.
“La Fiesta de la Medialuna es auténtica, como su gente. Promueve el trabajo de hacedoras y hacedores locales, destacando la calidad, el oficio y la pasión que se respira en cada rincón”, destacan desde la organización.
Fiesta de la Medialuna: días, horarios y lugar
- 📍 Lugar: Complejo Punta Mogotes – Plaza 44 Héroes del ARA San Juan
- 📅 Fechas: sábado 7 y domingo 8 de febrero
- 🕙 Horario: de 10:00 a 20:00
- 🎟️ Entrada: libre y gratuita
Con una propuesta frente al mar que combina sabores, tradición y cultura, la Fiesta de la Medialuna se consolida como uno de los grandes eventos del verano en Mar del Plata y una cita imperdible para disfrutar en familia.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión