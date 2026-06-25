En una carta dirigida al expresidente Mauricio Macri, Esteban Bullrich anunció su renuncia irrevocable al PRO, fuerza política que ayudó a fundar hace más de dos décadas. El exsenador nacional explicó que tomó la decisión por considerar que el partido se ha alejado de los principios que le dieron origen y señaló que la defensa realizada por el espacio hacia Manuel Adorni fue el hecho que terminó de profundizar esa convicción.

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Bullrich, quien desde 2021 atraviesa la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), sostuvo que su enfermedad le permitió replantear prioridades y reflexionar sobre la necesidad de actuar en coherencia con sus convicciones.

“Me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen”, expresó en la carta enviada al titular del PRO. Según explicó, no se trata de diferencias tácticas ni de matices políticos, sino de una distancia creciente entre los valores proclamados por la fuerza y las decisiones adoptadas en los últimos tiempos.

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El exministro de Educación remarcó que la experiencia de convivir con una enfermedad neurodegenerativa modificó su mirada sobre la vida y fortaleció su compromiso con la coherencia personal. “El tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia”, afirmó.

En uno de los pasajes más duros del texto, Bullrich apuntó contra el respaldo brindado por el partido a Manuel Adorni. “La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”, escribió.

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Buenos Aires, 24 de junio de 2026



Al Ing. Mauricio Macri

Presidente del PRO



De mi mayor consideración:



Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años.



No es fácil escribir estas… — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) June 25, 2026

Aclaró, sin embargo, que su decisión no está motivada por cuestiones personales ni por un conflicto puntual con dirigentes del espacio. “No escribo estas palabras desde el enojo ni desde el resentimiento”, señaló, al tiempo que agradeció las oportunidades recibidas y destacó el afecto que conserva por muchos de los integrantes del PRO.

Bullrich también dedicó palabras de reconocimiento a Mauricio Macri, a quien atribuyó la creación de un espacio político que modificó el escenario político argentino y permitió que muchos dirigentes encontraran un ámbito desde el cual servir al país.

No obstante, sostuvo que llegó un momento en el que permanecer dentro del partido implicaría resignar principios personales. “La fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia”, afirmó.

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Pese a su alejamiento formal del PRO, el exsenador aseguró que mantendrá intacto su compromiso con la vida pública y con la promoción de una cultura política basada en el servicio, la verdad y la dignidad de las personas.

En el cierre de su mensaje, expresó su deseo de que el partido pueda recuperar el espíritu que impulsó su nacimiento. “Los partidos políticos, como las personas, solo perduran cuando tienen el coraje de volver una y otra vez a los principios que les dieron vida”, concluyó.