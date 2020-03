¿Qué opinás sobre el reciente anuncio del Gobierno con respecto al ingreso familiar de emergencia?

Las medidas económicas anunciadas este lunes van en la dirección acertada, porque tiene que ver con atender todo un universo de actores económicos -que son los independientes, monotributistas y trabajadores informales- que estaban quedando afuera de todas las iniciativas implementadas anteriormente. Y hay que tener en cuenta de que se trata de un sector clave ya que sus ingresos, por lo general, son diarios o semanales, y esa situación los hace ver afectados automáticamente en sus ingresos, que luego se ramifica en el resto de los sectores económicos. Menos ingresos significa menos consumo, menos actividad, y de ese punto de vista es muy importante. No obstante, considero que le falta potencia, fuerza, a la medida, porque estamos hablando de un bono de $10 mil por única vez, por este lapso; es un importe bastante bajo, teniendo en cuenta lo que es la canasta de vida hoy. Además, hay un importante lote de autónomos y de Pymes, que también ven afectada su actividad y se compromete el pago de sus quincenas, y ellos todavía no están recibiendo ningún tipo de asistencia. Lo mismo con el resto de los monotributistas que están más arriba de la categoría B. La medida está en línea, es acertada, por donde tiene que ir, pero es insuficiente por el momento.

Alberto Fernández viene repitiendo que su pelea no es por la economía sino por la salud. ¿Cómo leés esa declaración?

Esa frase es correcta. Argentina tiene dos problemas: una crisis sanitaria y una crisis económica. La crisis económica se arrastra desde bastante tiempo, y obviamente la crisis sanitaria va a agudizar el cuadro económico, pero hay que pensar que si queremos resolver lo económico sin resolver lo sanitario, el día de mañana, sea un mes o tres meses, el cuadro económica va a ser mucho peor porque la crisis sanitaria va a seguir avanzando y eso implica que vamos a chocar contra dos paredes más grandes. En ese sentido, es clave resolver sanitario en el muy corto plazo sin importar cuáles sean las medidas que haya que tomar, y éstas son realmente drásticas en término de actividad económica. Esto significa que yo prefiero resignar hoy muchísima actividad económica producto de que las medidas de parálisis van a ser muy severas y van a ser por dos, tres o cuatro semanas, porque esto nos va a permitir sacar de una buena vez la propagación de esta pandemia a nivel local, en Argentina. Prefiero toda la vida eso a que tengamos medidas relativamente laxas, que deterioran la actividad económica y no resuelven el avance de la epidemia, porque en definitiva la economía nunca va a encontrar encauce, de hecho, va a seguir cayendo también. Prefiero ser muy drástico con las medidas y sacarlo de una buena vez.

Es claro el correlato, ya que no se puede atender el problema pensando economía y sanidad como productos aislados.

No se puede resolver lo económico si primero no resolvés lo sanitario, porque el problema sanitario abarca lo económico. Es mucho más grande. Ahora, si vas a resolver lo sanitario hacelo bien, porque si lo hacés mal terminás sin resolver el problema de salud y lo económico se va a dañar mucho más de lo necesario. Entonces, cuando dicen "cuarentena" y algunos sectores tienen que funcionar, deben ser sólo los sectores esenciales y más básicos. Todo lo demás hay que suspender, porque en pos de querer contener -y de hecho hay que tener un aislamiento más tiempo- vamos a quedar a mitad de camino. Esto hay que solucionarlo de una vez y para siempre.

Parece que la cuarentena se va a extender.

El tiempo era muy reducido (ni siquiera eran 14 días). E insisto: el Gobierno tiene que ir por todo ahora, lo que significa este tramo de marzo y si tiene que ser hasta fin de abril va a tener que hacerlo. Estamos en una etapa prematura y tenemos una posibilidad de que si hacemos una cosa bien durante 15 ó 25 días, luego con las fronteras cerradas y otras medidas, ya tendríamos el virus controlado internamente y podés empezar a liberar los sectores económicos, y la actividad se va a reactivar más rápidamente. Ésa posibilidad es una bala de oro, hay que cuidarla y hay que ejecutarla muy bien, pero no hay que ser tibios, porque ser tibios nos puede jugar una muy mala pasada.

Publicaste un hilo en Twitter analizando la macroeconomía según las medidas que se tomen para frenar la propagación del Covid 19.

Resume el impacto de lo que puede generar el coronavirus, a nivel macroeconómico, en función de dos factores que van a ser determinantes para ver cuánto puede ser el daño o la caída que va a terminar sufriendo la actividad por la pandemia, y tienen que ver con cuánto tiempo se tienen que tomar estas medidas de aislamiento (incógnita número 1) y cuán grave van a ser estas medidas (incógnita número 2), ya que no es lo mismo decirle al sector gastronómico, a los restauranst, por ejemplo, "no pueden abrir bajo ningún concepto", que decirles "pueden hacer sólo deliverys" o " pueden abrir con mesa de por medio" o " pueden abrir en su totalidad". Ahí hay 4 niveles de graduación; esto puede traducirse a todo el resto de las actividades; entonces, la graduación de la rigurosidad para erradicar la pandemia tiene que ser máxima, porque ello te va a permitir que después estas medidas las apliques por el menor tiempo posible. El nivel de actividad se va a resentir mucho más si las medidas se prolongan; entonces es preferible que sea poco tiempo pero extremo. Si hay medidas que se extienden por 3, 4, 5, 6 meses pueden generar una de las contracciones económicas más importantes de la historia, más grave que la de 2002. Y nosotros arrastramos una economía, que tiene problemas de desequilibrios; estamos relativamente golpeados, no somos China, que venía creciendo al 6,5% tranquilos todos los años. La industria en China venía creciendo entre 6 y 8% interanual todos los meses, y no tenían una caída desde 1990

Y este año, pandemia de por medio, China igual va a terminar creciendo.

Sí, aunque, claro, van a crecer mucho menos de lo previsto. Todos los meses venían creciendo al 7, 8%, y en enero y febrero la industria cayó 13,5%, y las ventas minoristas 20%. Si Argentina, que viene cayendo al 2%, 2,5%, 3%, tiene que tener un impacto de éstos va a ser grave, pero el problema es si esto se prolonga en el tiempo. Por eso hay que ser muy efectivos y muy rigurosos con las medidas, porque de lo contrario vamos a ingresar en un estadio de mucho mayor deterioro económico y de indicadores socioecónomicos.

Además, eso significa que no estás resolviendo la crisis sanitaria.

Exactamente. Lo que no te agravo el cuadro social por la pandemia -que mata personas- después lo vas a tener por el lado de la crisis económica, que también mata personas, con este nivel de pobreza estructural porque tenemos mucha vulnerabilidad social.