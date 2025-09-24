“Una de nuestras prioridades es garantizar la seguridad de los vecinos, y eso también se logra mejorando las condiciones de trabajo de quienes se ocupan de cuidarnos”, sostuvo Fernando Gray, secundado por el secretario de Seguridad municipal, Gabriel Villegas.

El equipamiento fue recibido por el Director de Investigaciones y Análisis Criminal del Ministerio de la provincia de Buenos Aires, Christian Martínez Cuesta, y por el director de la DDI de Esteban Echeverría, comisario mayor Alfredo González. La entrega incluyó seis computadoras completas, dos impresoras y doce sillas operativas, además de banderas de ceremonia se comunicó oficialmente.

El año pasado, el Municipio ya había entregado a la DDI dos camionetas Ford Ranger que funcionan como móviles no identificables para que el personal policial realice tareas de investigación en el territorio.

