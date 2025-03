Al abrir su discurso, Fernando Gray se refirió a los aumentos de tarifas: “Durante este último año hicimos oír la voz de nuestros vecinos en 13 audiencias públicas, fuimos el único municipio que participó mientras el gobierno firma cheques en blanco para futuros aumentos”.

Asimismo, sobre desarrollo económico del distrito, el Intendente destacó el programa Invertí en Esteban Echeverría, iniciativa que promueve la producción industrial y el trabajo local. Indicó que el Municipio lleva adelante “programas de fomento del trabajo y fortalecimiento del entramado productivo a través de un círculo virtuoso en el empleo genuino y con nuestras vecinas y nuestros vecinos como prioridad”. Y agregó: “La gente tiene que tener su trabajo, sus ingresos, su jubilación, una ART. Cuando hay una necesidad hay que ayudar, pero tenemos que entender como país y como municipio que necesitamos trabajo genuino y de calidad cercano a los hogares de vecinos”.

En tanto, volvió a elevar sus críticas al Gobierno de Javier Milei al referirse a la obra pública nacional: "En el distrito hay más de 20 obras paralizadas”, dijo, y detalló los trabajos que se llevan adelante con el financiamiento del Municipio.

Además, resaltó obras de infraestructura, como la limpieza de los arroyos Santa Catalina, Ortega, Medrano y Matanza, y la recuperación de caminos rurales y semirurales.

En tanto, en materia de salud, el Gray valoró el reacondicionamiento de los consultorios para la atención de pacientes en los que se conformaron áreas de ginecología, obstetricia y neurología con máquinas de última tecnología. También, las obras en el Hospital Municipal Santamarina, como la puesta en valor de la sala de neonatología y la unidad de cuidados intensivos neonatales, y la construcción de dos salas de trabajo de parto respetado. A esta importante medida se suma la atención en 279 operativos territoriales de pediatría que alcanzaron a 16.000 chicas y la incorporación de 127 profesionales al equipo de salud municipal.

Además, hincapié en las políticas de desarrollo social que acompañan a la comunidad. “Nosotros teníamos el servicio de Desarrollo Social que abría a las 7 de la mañana. Yo pedí que se abra a las 5 de la mañana la atención alimentaria porque había gente desde muy temprano; la mayoría de los alimentos que se compran en Esteban Echeverría se pagan con fondos municipales”.

Sobre el tema de la seguridad, el Jefe Municipal explicó que es “un eje central” para su gestión. Y mencionó la importancia de la instalación de 1.701 cámaras y domos con visualización 360°, 70 paradas seguras y tótems equipados con videovigilancia e intercomunicadores, la incorporación de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) que cuenta con 200 agentes (150 son personas que viven en el distrito y que prestaban servicio en otros municipios), el refuerzo de la Guardia Urbana (con 34 móviles activos) y la labor del Centro Operativo de Monitoreo, en donde se trabaja las 24 horas de manera mancomunada con las fuerzas de seguridad. “Cuando ingresamos al Municipio había 400 personas en todas las fuerzas, hoy tenemos más de 1000 efectivos en las distintas fuerzas de Esteban Echeverría”, aseveró.

Y sentenció: “Quiero pedirle al gobernador de la provincia de Buenos Aires que se ponga al frente de la seguridad de la provincia. Quien gobierna la provincia tiene que asumir la responsabilidad política e institucional de hacer las reformas y los cambios para que vivamos tranquilos y en paz. Nos ponemos a disposición”.

Por último, se refirió a la importancia de trabajar en dar respuestas a temas fundamentales para la sociedad: “Este intendente no va a asados, no va a ese tipo de reuniones. Yo voy a reuniones de trabajo donde se labura y se consiguen soluciones para la gente. No me inviten a reuniones y asados de politiquería donde se juntan a hablar durante cuatro horas y no le solucionan la vida a nadie”.