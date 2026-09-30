“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el Municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, sostuvo Fernando Gray ante el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría.

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Según se informó oficialmente, la exención total impositiva empezará a regir a partir del próximo 1° de enero de 2027 y quedarán incluidas aquellas personas mayores de 75 años cuyos ingresos mensuales totales no superen el monto equivalente a dos haberes jubilatorios mínimos, y que a su vez sean propietarios, usufructuarios o poseedores a título de dueño de hasta un único inmueble destinado exclusivamente a su vivienda propia y de ocupación permanente.

La medida busca aliviar la carga tributaria y ayudar a sostener los ingresos de quienes atraviesan una situación económica cada vez más difícil. Cada contribuyente deberá presentar una declaración jurada acompañada de la documentación respaldatoria que la reglamentación determine.

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Los tributos que los jubilados que se encuadren en esta ordenanza dejarán de pagar, son los siguientes: Tasa por Servicios Generales, Contribución Especial Para Obras Públicas, Contribución Especial Por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad, Derechos de Oficina, Patentes de Rodados, Carnet de Conducir, Derechos de Cementerio, Tasa por Servicios Asistenciales y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.

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