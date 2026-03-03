Fernando Gray resaltó que grandes hitos históricos del municipio, como el Hospital del Bicentenario y las redes de cloacas, fueron posibles gracias al apoyo nacional, un respaldo que hoy se encuentra interrumpido. Señaló la paralización de proyectos estratégicos como el polideportivo municipal en El Jagüel, el paso bajo nivel de conexión hospitalaria (Hospital Municipal Santamarina con el Hospital de alta complejidad del Bicentenario), el acueducto Río Subterráneo Sur (vital para el acceso a agua potable regional), y 900 viviendas en el barrio Juan Pablo II.

Por otra parte, el Intendente alertó sobre la crisis industrial derivada de la apertura de importaciones, señalando que el cierre de más de 21.000 empresas afectó directamente al empleo local. “Esta realidad nos obliga a una gestión austera y responsable. Registramos un crecimiento del 30% en la demanda del Hospital Santamarina y un aumento de la morosidad en el pago de tasas y servicios y del endeudamiento familiar en los pagos de tarjetas de crédito”, sostuvo.

Además, Gray destacó que pese al contexto, el Municipio sostuvo un fuerte plan de inversión propia en diversas áreas, como seguridad, obras y servicios, salud y ambiente, y educación y deporte, entre otras.

