Esteban Echeverría: Gray entregó tarjetas del Plan Más Vida a 87 familias del distrito
El programa, impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, está destinado a familias con menores de hasta 6 años de edad y mujeres en período de embarazo que no reciben la Tarjeta Alimentar.
El Intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, llevó a cabo la entrega de 87 tarjetas del Plan Más Vida a vecinos del distrito.
“Seguimos acompañando a los más vulnerables. A través de esta gestión, las familias cuentan con más recursos para mejorar su calidad de vida”, expresó el Jefe Municipal, acompañado por el director de Participación Comunitaria, Gastón Solimini.
En lo que va del año, la Comuna entregó cerca de 700 tarjetas que fueron gestionadas durante los operativos barriales de Plan Más Vida, donde los equipos municipales asesoran a la población para completar el trámite, se informó oficialmente.
