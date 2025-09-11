“El Gobierno nacional ha blanqueado que se cerraron 45 mil pymes, pero sabemos que son muchas más. Estas empresas tienen cinco, diez, veinte, cuarenta, cincuenta o más empleados y son una fuente muy importante de trabajo local. La apertura de importaciones sigue haciendo estragos”, dijo Fernando Gray, y añadió: “Tenemos que defender la industria nacional y el trabajo genuino, ya que es la forma de salir adelante, defendiendo el comercio, la industria y la producción”.

Asimismo, Julián Moreno sostuvo: “La situación es crítica. Estamos en un proceso en el cual las pymes se están destruyendo poco a poco, como se está destruyendo el mercado interno, producto de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”.

En el marco de la reunión, ambos dirigentes dialogaron sobre la situación de las pymes de toda la Provincia dentro del contexto económico nacional. Se refirieron al proyecto de ley de emergencia por las pymes, que tiene como objetivo impulsar medidas que eviten más cierres de empresas y pérdidas de empleo, y que recientemente obtuvo un dictamen favorable por la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación.

Además, dialogaron sobre el Programa Invertí en Esteban Echeverría, que brinda beneficios exclusivos (como la eximición del 100% de las tasas municipales por 10 años) a las empresas que se instalen en el distrito y a las que ya operan en el partido y buscan expandir sus instalaciones, siempre y cuando generen nuevos puestos de trabajo para vecinos, se informó oficialmente.

