En medio de los debates por los episodios de inseguridad que azotan a la Provincia, los femicidios, aunque con menos visibilidad, también afectan al territorio boanerense, según los datos arrojados por el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2024, hubo un femicidio cada 33 horas.

Sólo en diciembre del año pasado se registraron 33 casos. Vale aclarar que los datos fueron elaborados a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país y según los mismos, druante el 2024 se produjo un femicidio cada 22 horas. En este contexto, la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, pidió se convoque a un nuevo encuentro de consejeras de todo el país.

“Los organismos públicos de género de las 23 provincias del país solicitamos que se convoque a una nueva sesión del Consejo Federal de Mujeres”, expresó Díaz al tiempo que advirtió: “Es imprescindible que las autoridades nacionales brinden información sobre los proyectos de ley que cambiarían el marco legal sobre femicidio, cupo, acceso a la salud entre otras disposiciones que avanzan contra los derechos de mujeres y LGBTI+”.

Y recordó sobre la primera sesión que se llevó a cabo junto a la 39º Reunión Plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos: “El 24 de octubre de 2024 presentamos una solicitud al secretario de Derechos Humanos de la Nación Alberto Baños, pidiendo información sobre la situación de las políticas de protección, prevención y asistencia en situaciones de violencia por razones de género. Para sorpresa de nadie: nunca obtuvimos respuestas”.

“Esta situación genera incertidumbre en los equipos profesionales que deben atender las demandas en los territorios, así como para el conjunto de la población que desconoce si los servicios de acompañamiento siguen vigentes. Sin embargo, con sus discursos cargados de prejuicios y desinformación, el gobierno nacional agrava el problema en lugar de ser parte de la solución, que es su principal obligación”, aseguró Díaz.

“La Constitución y las leyes que rigen en el país están para ser cumplidas. Hagan su trabajo, no nos hagan más difícil la tarea”, concluyó la ministra provincial reafirmando su pronunciamiento durante la primera sesión celebrada en octubre cuando se entregó el petitorio. En aquella oportunidad, Díaz sostuvo: “Se tiene que respetar el marco legal de la Argentina, no le pedimos ni más ni menos que eso. Y respetar ese marco legal es garantizar políticas públicas y garantizar presupuesto. El gobierno nacional no puede desentenderse de sus responsabilidades”.