La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, salió al cruce de las declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien planteó la necesidad de reformular la figura del femicidio por considerarla inconstitucional “porque es solo para la mujer”.

A través de un posteo en X (ex Twitter), Díaz cuestionó con dureza la iniciativa del funcionario nacional y advirtió que poner en discusión el delito de femicidio implica negar una forma específica de violencia que tiene consecuencias letales.

“¿Hombricidio? Es sorprendente que Cúneo Libarona siga insistiendo con derogar la figura del femicidio con argumentos tan difíciles de sostener. Ellos siempre del lado de la violencia machista”, escribió la ministra bonaerense, junto a la captura de una nota periodística que daba cuenta de las declaraciones del titular de Justicia.

En su mensaje, Díaz también apuntó contra lo que definió como una mirada selectiva del ministro en materia penal. “Claro, cuando el ministro pide ampliar las penas por falsas denuncias en abuso sexual y violencia de género, esa selectividad para él está bien…”, agregó.

La funcionaria provincial fue aún más contundente al rechazar el planteo oficial:

“Lo vamos a decir una vez más: cuestionar la figura de femicidio es negar una violencia que existe y mata. No es ideología: son datos. No es privilegio penal: son vidas”.

El contexto de las declaraciones de Cúneo Libarona

Las críticas de Estela Díaz se producen luego de que Cúneo Libarona defendiera públicamente un paquete de reformas penales que incluye cambios en la figura del femicidio, vigente desde 2012. El ministro sostuvo que la redacción actual es “difusa e imprecisa” y propuso reemplazarla por una formulación que contemple “hombricidio y femicidio”, en nombre del principio de igualdad ante la ley.

Según explicó, la iniciativa no implicaría reducir penas ni liberar condenados, sino extender los agravantes a todos los casos de homicidios cometidos por razones de odio, desprecio o sometimiento, independientemente del sexo o identidad de género de la víctima.

El debate se da en un contexto de alta tensión política y social, con el Congreso a punto de tratar reformas impulsadas por el Gobierno nacional y con fuertes cuestionamientos desde organizaciones feministas, sindicales y de derechos humanos, que advierten sobre un retroceso en materia de políticas de género.