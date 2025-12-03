Estiman una inflación superior al 2% para noviembre
La suba generalizada de precios se aceleró por tercer mes consecutivo, y se ubicó nuevamente por encima del 2%, según la mayoría de las consultoras. El Indec dará a conocer la cifra oficial dentro de dos semanas.
De acuerdo a estudios privados, los aumentos superiores a octubre llegaron de la mano de los precios estacionales y regulados, ambos con fuerte incremento en el undécimo mes del año.
En este marco, las consultoras prevén para el IPC de noviembre una cifra del orden del 2,5%. Con este incremento, la inflación acumulada llegaría al 28,9% en 2025
Vale destacar que diciembre ya es un período tradicionalmente más inflacionario y, en este sentido, se abre interrogante de cómo cerrará el índice de precios al consumidor y si el proceso podría acelerarse aún más.
En septiembre la inflación fue del 2,1%, en octubre, 2,3%, y si en noviembre termina, como se prevé, en 2,5% comenzarán a encenderse algunas alarmas en el Gobierno.
