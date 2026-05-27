Estudiantes de La Plata derrotó como local 1 a 0 a Independiente Medellín por la fase de grupos de la Copa Libertadores, con un gol de Mikel Amondarain a los 47 minutos del segundo tiempo.

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De esta manera, el Pincha selló su pase a octavos de final.

🤯🇦🇷 GOL AGÓNICO DE ESTUDIANTES PARA METERSE EN OCTAVOS DE FINAL. pic.twitter.com/jVhQED7m2S — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 27, 2026

Estudiantes llegó a este cotejo tercero en el grupo A, y estaba obligado a ganarle sí o sí a Independiente Medellín para avanzar a los octavos de final.

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