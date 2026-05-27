Estudiantes de La Plata le ganó 1 a 0 a Independiente Medellín y clasificó a octavos de la Copa Libertadores
En el estadio Jorge Luis Hirschi, el Pincha se impuso por la mínima diferencia con gol de Mikel Amondarain.
Estudiantes de La Plata derrotó como local 1 a 0 a Independiente Medellín por la fase de grupos de la Copa Libertadores, con un gol de Mikel Amondarain a los 47 minutos del segundo tiempo.
De esta manera, el Pincha selló su pase a octavos de final.
Estudiantes llegó a este cotejo tercero en el grupo A, y estaba obligado a ganarle sí o sí a Independiente Medellín para avanzar a los octavos de final.
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