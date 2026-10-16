Estudiantes de La Plata empató 0-0 con Flamengo de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 y deberá definir su clasificación a la final como visitante. El encuentro se disputó este jueves en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, donde el equipo dirigido por Alexander Medina generó las principales situaciones, aunque no logró convertir.

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La revancha se jugará el jueves 22 de octubre, a las 21.30, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Allí se conocerá cuál de los dos equipos avanzará a la final del máximo torneo continental.

El Pincha tuvo la primera oportunidad a los dos minutos del primer tiempo, con un remate desde afuera del área de Baltasar Rodríguez que el arquero Agustín Rossi controló en dos tiempos. A los 27, Guido Carrillo conectó de cabeza un centro al segundo palo, pero no consiguió darle dirección al envío.

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EL GRAN RECIBIMIENTO DE ESTUDIANTES ANTE FLAMENGO El público del Pincha y una verdadera fiesta en UNO durante la salida de los equipos. CONMEBOL #Libertadores https://t.co/nWrEPgMny6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 16, 2026

La situación más clara llegó a los 32 minutos. Tiago Palacios capturó un rebote dentro del área y sacó un derechazo que el defensor Leo Pereira despejó sobre la línea, cuando el conjunto platense estaba cerca de abrir el marcador.

Flamengo, que cuenta con un plantel de alto presupuesto, tuvo dificultades para generar peligro y terminó el partido sin remates al arco de Fernando Muslera. El arquero uruguayo intervino principalmente para cortar algunos centros.

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👏 EL RECONOCIMIENTO DE LOS HINCHAS PARA ESTUDIANTES 🔴⚪️ ▶ Luego del empate 0-0 ante Flamengo, los hinchas de Estudiantes reconocieron al equipo https://t.co/4rrQ59pQAS — Diario Olé (@DiarioOle) October 16, 2026

En el complemento, Estudiantes volvió a buscar la ventaja. A los seis minutos, Eros Mancuso se despegó por su sector y sacó un derechazo cruzado que se fue desviado. Más tarde, Santiago Núñez tuvo dos oportunidades: primero con un cabezazo tras un córner y luego con una definición de primera después de un rebote, que fue bloqueada por un defensor.

Sobre el cierre, Joaquín Correa habilitó a Edwuin Cetré por la izquierda. El colombiano intentó enganchar y definir, pero no logró darle un buen destino a la jugada.

Con el empate sin goles, la serie quedó abierta y Estudiantes buscará dar el golpe en Río de Janeiro para meterse en la final de la Libertadores. El conjunto platense necesitará ganar en el Maracaná para avanzar directamente; si vuelve a empatar, la clasificación se definirá por penales.