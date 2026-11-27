La ilusión de Estudiantes de La Plata se puso en movimiento este viernes con una movilización histórica rumbo a Montevideo. A los 121 micros que trasladan a los hinchas desde La Plata se sumó una multitud que eligió cruzar el Río de la Plata en barco para acompañar al equipo en la final de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras.

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Desde las primeras horas de la mañana, la zona del Estadio UNO se convirtió en un punto de encuentro para miles de simpatizantes. La primera tanda de colectivos comenzó a salir alrededor de las 7, mientras que otra parte de la caravana tenía prevista su partida desde el mediodía. El operativo fue organizado en coordinación con las autoridades para ordenar el tránsito y los controles fronterizos.

Foto: AGLP

De acuerdo con la información difundida, unos 60 micros corresponden al club y el resto a las agrupaciones y filiales. En total, se estima que más de 6.500 hinchas viajarán por esta vía, en una caravana que también incluye autos particulares y otros medios de transporte.

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Pero la movilización no se limita a las rutas. Las terminales de Buquebus y Colonia Express también se llenaron de camisetas rojas y blancas, banderas y cánticos. Los buques que cruzan el Río de la Plata se transformaron en una extensión de la fiesta que comenzó en La Plata.

Uno de los cantitos que más se escuchó durante el viaje resume el sueño de los hinchas: "Y volver a ganar, la Libertadores, solo le pido huevo a los jugadores". También hubo simpatizantes que decidieron realizar la travesía por sus propios medios: desde Ensenada, algunos fanáticos cruzaron hacia Uruguay en veleros.

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Estudiantes

La expectativa es que más de 35 mil hinchas de Estudiantes lleguen a Montevideo para acompañar al equipo. Quienes no tengan entrada podrán reunirse en el Fan Fest organizado en la zona de Parque Rodó.

Del otro lado del río espera Palmeiras. La final se jugará este sábado desde las 17 en el estadio Centenario y pondrá en juego la posibilidad de que Estudiantes consiga su quinta Copa Libertadores. La movilización ya es multitudinaria y la marea roja y blanca está lista para copar Uruguay.