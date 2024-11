“Ganó Trump. Ganó el Partido Republicano. Ganó Estados Unidos. Ganó el Mundo. Ganó Argentina. Victoria para los valores que defendemos”, expresó en redes sociales el legislador porteño Ramiro Marra.

Por su parte, el ex Diputado bonaerense y actual Secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo, dijo: “Ustedes no saben lo que me estoy aguantando de opinar sobre las elecciones de Estados Unidos, solo por ser funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Y añadió: “Felicitamos al nuevo Presidente de los Estados Unidos de América”.

Luego, posteó una foto de Javier Milei junto a Trump y escribió: “El líder más importante del mundo libre junto al recién electo presidente de los Estados Unidos. Triunfa la libertad”.

Por su parte, el legislador provincial Agustín Romo compartió una selfie desde el búnker del propio Trump expresando su alegría.

Trump: “Muchas personas me han dicho que Dios me ha perdonado la vida por alguna razón. Y esa razón es salvar nuestro país”.

pic.twitter.com/ABCgNfcP4u — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 6, 2024

También desde algunos sectores del peronismo se mostraron satisfechos con la victoria de Trump, ya que entienden que el Republicano tiene una visión más proteccionista de la economía que su competidora Demócrata Kamala Harris.