En el marco del encuentro, los veteranos le entregaron a Mariano Cascallares una bandera de Malvinas y resaltaron las gestiones realizadas para avanzar con la modificación de la normativa, en su rol de vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

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Asimismo, le otorgaron un documento en el que expresaron su agradecimiento por su “colaboración incondicional” para que la Ley 15.386 se convirtiera en una realidad para quienes “han ido a defender a la Patria”.

El encuentro se produjo luego de que la Cámara Baja bonaerense convirtiera en ley la modificación del Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas, mediante la reforma del artículo 2 de la Ley 15.386.

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La modificación permitió incorporar al beneficio a más de 400 ex combatientes que habían quedado excluidos por haberse retirado de las Fuerzas Armadas entre 1983 y 1985. De esta manera, se amplió el alcance del régimen para contemplar a veteranos que, como consecuencia de las secuelas de la guerra, no pudieron continuar de manera lineal su trayectoria laboral dentro del Estado provincial.

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