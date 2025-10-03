Ex Ministro de Macri celebró "la estrepitosa caída de un canalla como Espert" y le agradeció a Grabois por su denuncia
Pablo Avelluto, quien se desempeño como titular de la Cartera de Cultura durante la Presidencia de Cambiemos, cargó contra José Luis Espert a raíz de la acusación de vínculos con fondos del narcotráfico. "Sea o no candidato, su arrogancia, su estupidez y su carrera política han terminado entremezcladas con la delincuencia", sentenció.
“La estrepitosa caída de un canalla como (José Luis) Espert es una gran victoria de la democracia. Sea o no candidato, su arrogancia, su estupidez y su carrera política han terminado entremezcladas con la delincuencia y el narcotráfico”, lanzó en redes sociales este viernes el ex Ministro Pablo Avelluto.
Y añadió: “Gracias a todos los periodistas que hacen su trabajo con rigor profesional, mostrando documentos que otros no quieren que conozcamos”.
“Gracias también a Juan Grabois por su denuncia judicial. Podemos tener muchas diferencias. Pero compartimos un acuerdo: En nuestra democracia no debe haber espacio para que el narcotráfico financie la política”, finalizó el ex funcionario de Mauricio Macri.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión