“La estrepitosa caída de un canalla como (José Luis) Espert es una gran victoria de la democracia. Sea o no candidato, su arrogancia, su estupidez y su carrera política han terminado entremezcladas con la delincuencia y el narcotráfico”, lanzó en redes sociales este viernes el ex Ministro Pablo Avelluto.

Y añadió: “Gracias a todos los periodistas que hacen su trabajo con rigor profesional, mostrando documentos que otros no quieren que conozcamos”.

“Gracias también a Juan Grabois por su denuncia judicial. Podemos tener muchas diferencias. Pero compartimos un acuerdo: En nuestra democracia no debe haber espacio para que el narcotráfico financie la política”, finalizó el ex funcionario de Mauricio Macri.

