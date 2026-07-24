Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y ex titular del organismo de control ferroviario durante el gobierno de Javier Milei, fue beneficiado con arresto domiciliario mientras avanza una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones estatales.

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La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Ramos, con la conformidad del fiscal Guillermo Marijuán, luego de que peritos médicos determinaran que el exfuncionario presenta un cuadro de dependencia a las drogas y necesita un tratamiento interdisciplinario que, según la Justicia, no podía garantizarse dentro del sistema penitenciario.

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Leal cumplirá la prisión preventiva en un departamento del barrio porteño de Palermo, con una tobillera electrónica y bajo el cuidado de su pareja.

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El exfuncionario estaba detenido desde el 28 de mayo, luego de una serie de allanamientos en sus domicilios de Palermo y Mendoza. En esos operativos los investigadores encontraron más de 2,5 millones de dólares en efectivo, además de cocaína, ketamina, cristal MDMA y pastillas de éxtasis.

Según la causa, Leal también es investigado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli por supuestos contratos de alquiler con sobreprecios pagados por el Estado.

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Durante la gestión de Alberto Fernández, estuvo al frente de la empresa estatal de satélites ARSAT. Luego, con el gobierno de Javier Milei, encabezó el organismo encargado del control ferroviario hasta que fue desplazado.

En paralelo, la Justicia investiga la tenencia de estupefacientes encontrada durante los allanamientos. El fiscal Marijuán consideró que la acusación por comercialización de drogas resulta "endeble" y sostuvo que se trataría de una persona con una adicción, no de alguien dedicado al tráfico.

La resolución establece que Leal no podrá salir de su domicilio salvo por motivos médicos, deberá informar sus turnos de salud, presentarse ante la Justicia cuando sea requerido y mantener el monitoreo electrónico.